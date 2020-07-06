Ссора принесла влюбленным десятки тысяч долларов

В американском городе Роанок, штат Вирджиния, влюбленная пара выиграла в лотерею десятки тысяч долларов благодаря ссоре. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Шьянна Крил (Chyanne Creel) и ее возлюбленный Джошуа повздорили и, чтобы успокоиться, решили прокатиться на машине. По дороге пара заехала на заправку, и Шьянна попросила своего молодого человека купить ей напиток и несколько билетов мгновенной лотереи.

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Когда они продолжили свою поездку, Шьянна проверила билеты и обнаружила, что один из них, Lucky 7s Tripler, принес выигрыш в 177,8 тысячи долларов (12,6 миллиона рублей).

«Мы сразу же развернулись», — вспоминает победительница. Пара забыла про недавнюю ссору и поехала в штаб-квартиру лотереи за денежным призом. Влюбленные не уточнили, на что они планируют потратить выигранные деньги.

В прошлом году сообщалось, что ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Обычно супруги покупали один лотерейный билет на двоих, но в тот день они повздорили, и каждый решил сыграть в одиночку. В результате пара выиграла 717,5 тысяч долларов (почти 60 миллионов рублей по текущему курсу).

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