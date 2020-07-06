Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина в белом попал на видео

В Крыму неизвестный прокатился по мосту через Керченский пролив на электросамокате. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram.

На размещенных в сети кадрах запечатлен одетый в белую одежду мужчина, мчащийся вдоль проезжей части. Таким образом он преодолел 38 километров от Керчи до Тамани.

Как указал в подписи к посту, предположительно, один из авторов видеозаписи, идея снять подобный сюжет возникла внезапно. «Какая атмосфера кайфовая, люди, практически, все, видя этого артиста, сигналят, выглядывают в окна, кричат», — отметил он.

Пользователи положительно оценили ролик в комментариях. «Отличное обзорное видео и замечательно подобранное музыкальное сопровождение», «Как же здорово!!!», «Огонь! Очень круто!», «Супер», — писали они.

В свою очередь портал «Керчь-Инфо» уточнил, что электросамокаты в настоящее время не признаны отдельным видом транспорта, и их владельцы относятся к категории пешеходов. При этом по Крымскому мосту передвигаться пешком запрещено.

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