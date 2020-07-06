Стартовал конкурс грантов волонтерской деятельности в сфере культуры

Министерство культуры России объявило о старте первого открытого конкурса грантов волонтерской деятельности в сфере культуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Конкурс проводится совместно с Российским фондом культуры и Роскультпроектом в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Отбор будет вестись среди волонтерских некоммерческих организаций — общественных движений, культурных учреждений, религиозных организаций, союзов и фондов.

Замглавы Минкульта Ольга Ярилова заявила, что первый этап конкурса «поможет наиболее эффективно и полно раскрыть добровольческий потенциал в масштабах страны». «Грантовая поддержка проводится по следующим направлениям: сфера культурного наследия народов России, сохранение исторических объектов, проведение массовых мероприятий и развитие волонтерства в учреждениях культуры. Размер грантового фонда составит 60 миллионов рублей», — отметила чиновница.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте Российского фонда культуры до 17 июля. Проект будет реализован до 20 ноября.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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