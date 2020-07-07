Умерли прожившие рекордно долгую жизнь сиамские близнецы

В американском штате Огайо умерли сиамские близнецы Ронни (Ronnie) и Донни Галион (Donnie Galyon), прожившие рекордно долгую жизнь. Об этом сообщается на сайте местной телестанции WHIO-TV.

Ронни и Донни, родившиеся 28 октября 1951 года, умерли 4 июля в возрасте 68 лет от естественных причин. Еще в 2014 году братьев признали самыми пожилыми в истории сиамскими близнецами. Когда они установили мировой рекорд, Ронни признался: «Это то, о чем мы с Донни всегда мечтали».

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Близнецы срослись в области талии и имели общую нижнюю часть желудочно-кишечного тракта и половой орган, при этом у каждого было отдельное сердце, желудок и пара рук и ног.

У сиамских близнецов было девять братьев и сестер. С малых лет Ронни и Донни участвовали в карнавальных шоу, чтобы на заработанные деньги покрывать медицинские счета. Они ушли на пенсию в 1991 году и до 2010 года жили одни, пока у них не начались проблемы со здоровьем. Тогда им пришлось переехать к брату Джиму и его жене. Сотни волонтеров помогали достроить дом Джима, чтобы сросшимся братьям было комфортно там жить.

Рассказывая о жизни Ронни и Донни, Джим сказал: «Они прошли долгий путь и были абсолютно счастливы».

Ранее сиамские близнецы Кармен (Carmen)‌ ‌и Лупита ‌(Lupita), отказавшиеся от разделения, приняли участие в телепередаче и вызвали всеобщее восхищение. Позитивный настрой девушек вдохновил телезрителей. После выпуска с Кармен и Лупитой пользователи Twitter завалили близнецов комплиментами.

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