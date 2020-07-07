Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным

Слухи об отмене президентом России Владимиром Путиным встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным неверны, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию газеты «Московский комсомолец» о том, что Путин без объяснения причин отменил встречу с Рогозиным, которая должна была пройти 6 июля, накануне задержания советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. По словам Пескова, такая встреча не планировалась вообще.

Как писал МК, на встрече речь могла зайти о продлении полномочий Рогозина на посту гендиректора «Роскосмоса». По информации газеты, в июле истекает срок его контракта с госкорпорацией.

Иван Сафронов, бывший журналист и советник главы «Роскосмоса», был задержан утром 7 июля сотрудниками ФСБ. Спустя несколько часов, как стало известно о его задержании, Песков заявил, что в Кремле об этом узнали из прессы, а Путина не ставили в известность.

ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО. Сейчас он находится в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на допросе Сафронов отказался давать показания и не заявлял о признании вины. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене, по которому ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

В бытность журналистом Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», где активно освещал тематику военно-промышленного комплекса, обороны и безопасности России. Его бывшие коллеги по «Коммерсанту» связали его дело со статьей от марта 2019 года о продаже истребителей Су-35 Египту, после публикации которой госсекретарь США Майк Помпео угрожал Каиру санкциями. В «Роскосмосе» в свою очередь заявили, что задержание советника гендиректора не связано с его работой в госкорпорации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!