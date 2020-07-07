Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса
Гуляющие в бикини туристки оскорбили жителей российского курорта
Европа приготовилась к тяжелейшему экономическому кризису
Задержанный ФСБ советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене
Холли Берри извинилась за желание сыграть трансгендера и отказалась от роли
Москвичам пообещали почти половину месячной нормы осадков за два дня 
Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
Обнаружен редкий аномальный космический феномен
Новости партнеров

Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Слухи об отмене президентом России Владимиром Путиным встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным неверны, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию газеты «Московский комсомолец» о том, что Путин без объяснения причин отменил встречу с Рогозиным, которая должна была пройти 6 июля, накануне задержания советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. По словам Пескова, такая встреча не планировалась вообще.

Как писал МК, на встрече речь могла зайти о продлении полномочий Рогозина на посту гендиректора «Роскосмоса». По информации газеты, в июле истекает срок его контракта с госкорпорацией.

Иван Сафронов, бывший журналист и советник главы «Роскосмоса», был задержан утром 7 июля сотрудниками ФСБ. Спустя несколько часов, как стало известно о его задержании, Песков заявил, что в Кремле об этом узнали из прессы, а Путина не ставили в известность.

ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО. Сейчас он находится в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на допросе Сафронов отказался давать показания и не заявлял о признании вины. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене, по которому ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

В бытность журналистом Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», где активно освещал тематику военно-промышленного комплекса, обороны и безопасности России. Его бывшие коллеги по «Коммерсанту» связали его дело со статьей от марта 2019 года о продаже истребителей Су-35 Египту, после публикации которой госсекретарь США Майк Помпео угрожал Каиру санкциями. В «Роскосмосе» в свою очередь заявили, что задержание советника гендиректора не связано с его работой в госкорпорации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Накануне ареста Ивана Сафронова Путин отменил встречу с Рогозиным
В Кремле прокомментировали задержание советника главы «Роскосмоса»
Рогозин прокомментировал задержание своего советника по делу о госизмене
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Мой ребенок медленно умирает»

Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
18:12Сегодня

Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса

17:51Сегодня

Москвичам пообещали почти половину месячной нормы осадков за два дня 

17:27Сегодня

В России усомнились в открытии школ 1 сентября

Россия00:01 2 июля

«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»

Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
17:07Сегодня

Москвичам объяснили возможность смерчей в столице 

17:00Сегодня

Россиянам раскрыли способ не заразиться бубонной чумой

16:24Сегодня

Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео

Россия00:0129 июня

«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»

Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
16:22Сегодня

У посольства Таджикистана в Москве заметили столпотворение 

16:44Сегодня

Госдума приняла закон «Единой России» о защите бизнеса и пенсионеров от долгов

16:23Сегодня

Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи подтопленцам в Тулуне

Россия
«Флирт, кокетство и половая распущенность»
 
Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео
«Мой ребенок медленно умирает»
Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
У посольства Таджикистана в Москве заметили столпотворение
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
Госдума приняла закон «Единой России» о защите бизнеса и пенсионеров от долгов
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
Все материалы
Мир
Гражданку США задержали в Мексике с госсекретами и похищенным ребенком
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Действия Китая напомнили Помпео цензуру в романе Оруэлла
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
США пообещали защитить жителей Гонконга
Названы два сценария для мира после пандемии
Дракон подкрался незаметно
Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
Все материалы
Бывший СССР
ВОЗ поможет запретившей слово «коронавирус» Туркмении бороться с коронавирусом
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
На Украине оценили заявление ВМС о подготовке к войне с Россией
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Белорусам пояснили причины жестких задержаний на акциях протеста
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Курс доллара взлетел
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
X5 запустила единый сервис экспресс-доставки «Около»
В России стало больше банкротов
Дмитрий МазепинПо закону RICO
Дмитрий Мазепин и руководство «Уралхима» могут понести солидарную ответственность
Россияне рассказали о падении доходов
Продолжают заливать
Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Все материалы
Силовые структуры
Следователи пришли с обыском на дачу генерала МВД
Иван Сафронов«На Лубянке перегрелись на солнце»
ФСБ задержала бывшего журналиста за госизмену. Его обвиняют в передаче НАТО российских секретов
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации
ФСБ задержала советника главы Роскосмоса
Бывшего журналиста заподозрили в госизмене. Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США
Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле
Постапокалипсис сегодня
 
Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев
Все материалы
Спорт
Тренер «Барселоны» отреагировал на информацию об утрате доверия футболистов
«На этой неделе они выпили много пива»
«Сити» уничтожил «Ливерпуль», а игрок сборной Украины приговорил «Челси» — главные события тура АПЛ
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве
Абдулманап НурмагомедовУмер отец Хабиба Нурмагомедова
Известный тренер скончался из-за осложнений после коронавируса
Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок
Билет в квартет
Жаркая борьба за Лигу чемпионов и битва «Вулверхэмптона» с «Арсеналом» — главные интриги тура АП
Месси нашли новую команду
Все материалы
Культура
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
Уткин заступился за владеющую особняком в США Малышеву
Темный лорд
Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается?
Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма
Все материалы
Ценности
Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице и был обруган
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Богачи по всему миру вышли из самоизоляции и похвастались роскошной жизнью
Лейла Бен Али и Зин аль-Абидин Бен Али«Я сыта по горло твоей тупостью»
Миллиарды, тигры и террор жены: как африканский правитель тонул в роскоши и позорно бежал из страны
54-летняя модель показала тело в бикини 12-летней давности и удивила подписчиков
Кендалл Дженнер и Белла Хадид«У всех здесь есть суперкар»
Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
Раскрыт секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
Все материалы
Путешествия
Предсказана дата наступления окончательной нехватки мест на курортах Кубани
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах
Стали известны самые желанные места для путешествий среди россиян
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Все материалы
Из жизни
Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек
«Вечно молодая» 58-летняя женщина раскрыла секрет подтянутого тела без целлюлита
Женщина поспала с домашним котом и умерла
Мужчина заразился пожирающей мозг амебой
Все материалы
В спецверсии Rolls-Royce Wraith зашифровали секретное послание
Тест 407-сильного (и очень дорогого) гибрида Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
Toyota назвала дату премьеры кроссовера на базе Corolla
Тест Genesis G70 после микрообновления
Разглядываем трехмерную приборную панель корейского премиального седана
В Россию привезут стильный китайский лифтбек
Посмотрите на невероятный мотоцикл BMW из России
Знаменитая мастерская Zillers Garage представляет свою новую работу
Chery прекратит продажи двух кроссоверов в России
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Ставропольским аграриям упростили доступ к льготным кредитам
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Предприятиям и муниципалитетам Амурской области выделят 2,6 миллиарда рублей
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Жителей российского региона с предрасположенностью к раку возьмут под контроль
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
В России допустили включение вопросов о коронавирусе в ЕГЭ
Все материалы