В Кремле прокомментировали задержание советника главы «Роскосмоса»

В Кремле узнали о задержании советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене из СМИ, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 7 июля.

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«Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки», — сказал он в ответ на вопрос, знал ли о случившемся президент Владимир Путин.

По словам Пескова, задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Ранее во вторник стало известно о задержании Ивана Сафронова, советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта». По данным ФСБ России, он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну.

В госкорпорации заявили, что будут содействовать следственным органам.

Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» около двух месяцев назад. В его обязанности входило выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации и входящих в нее предприятий. Также он курировал ряд спецпрограмм.

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