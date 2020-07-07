Месси понизят зарплату

Руководство «Барселоны» планирует снизить зарплату аргентинскому форварду Лионелю Месси. Об этом сообщается в аккаунте El Chiringuito TV в Twitter.

По информации источника, президент клуба Жозеп Бартомеу в ближайшее время уведомит капитана команды о своем решении. Сколько конкретно потеряет в деньгах нападающий, не уточняется. Сейчас «Барселона» платит Месси 90 миллионов евро в год, половина из которых уходит на уплату налогов.

5 июля сообщалось, что аргентинец приостановил переговоры с каталонским клубом о новом контракте из-за недовольства работой Бартомеу. Текущее соглашение нападающего с «Барселоной» истекает в 2021 году.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».

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