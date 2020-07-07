Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

«Смягчим налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности, для этого внесем изменения в законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе», — отметил глава кабмина.

Мишустин объяснил, что в настоящее время предприниматели с доходом выше 150 миллионов рублей или численностью персонала свыше 100 человек обязаны переходить на общую систему налогообложения. Им будет предложено воспользоваться переходным налоговым режимом, который позволяет большее предельное значение выручки и количество персонала при незначительном увеличении налоговых ставок.

«Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15 процентов в зависимости от объекта налогообложения», — заключил премьер-министр.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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