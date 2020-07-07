Корабли НАТО вошли в Черное море

В акваторию Черного моря вошли корабли НАТО. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной, передает РИА Новости.

В составе группы — плавучая база снабжения «Алиакмон» Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик «Тамбре» Испании и «Гаэта» ВМС Италии. За действиями этих судов следит Черноморский флот.

Ранее сообщалось, что Черное море покинул американский ракетный эсминец Porter и начинает переход в Средиземное. Корабль вошел в акваторию 17 июня. Силы Южного военного округа контролировали действия американского судна.

Корабль принял участие в совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. Там также присутствовал американский десантный корабль-док ВМС США Oak Hill.

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