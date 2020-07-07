Эсминец США покинул Черное море

Американский ракетный эсминец Porter практически покинул Черное море и начинает переход в Средиземное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 6-го флота ВМС США.

По его словам, эсминец вошел в воды Черного моря, чтобы усилить «взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО». Корабль принял участие в совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. Там также присутствовал американский десантный корабль-док ВМС США Oak Hill.

Эсминец Porter (типа «Орли Берк») ВМС США вошел в воды Черного моря 17 июня. Силы Южного военного округа контролировали действия американского корабля.

Шестой флот США проводит различные межвоенные и военно-морские операции, часто совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств, с целью продвижения национальных интересов США и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

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