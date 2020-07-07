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PNK group создал новый инвестиционный фонд индустриальной недвижимости

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Кадр: PNK group / YouTube

Российский девелопер промышленных объектов PNK group объявил о создании PNK rental — крупнейшего в стране инвестиционного фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе PNK group. Уже на начальном этапе группа готова вложить в активы фонда промышленные здания стоимостью более 10 миллиардов рублей, подчеркнули в пресс-службе группы. Ежегодный прирост активов фонда может составлять более 10 миллиардов рублей.

Фонд индустриальной недвижимости PNK rental будет направлен на получение дохода от арендных платежей и формироваться из новых, уже сданных в долгосрочную аренду зданий, построенных по международным стандартам.

«В нашем фонде только высокотехнологичные индустриальные здания класса А+, арендаторами которых являются российские и международные компании из самых разных областей экономики. Наши инвесторы вкладывают деньги одновременно во все здания фонда в равных пропорциях. Такая диверсификация делает инвестиции в PNK rental более защищенными с точки зрения риска, — отмечает директор управляющей компании Дмитрий Пилевин. — При этом долгосрочные договоры аренды и стабильно растущий спрос на современные производственные и складские здания приносят стабильную доходность как от арендных платежей, так и от роста стоимости этих объектов».

Срок инвестиций носит не обязательный, а рекомендательный характер и составляет 5 лет, при этом срок действия фонда не ограничен. Целевая доходность от аренды индустриальных зданий — 11,5 процента годовых. Клиентам PNK rental предложено на выбор две схемы инвестирования: с ежеквартальными выплатами полученных доходов или с их реинвестированием.

В PNK rental будут входить самые современные инвестиционно-привлекательные объекты индустриальной недвижимости, которые создает PNK group. Сам девелопер является основным соинвестором фонда на постоянной основе и будет давать фонду преимущественное право на приобретение лучших объектов, уже заполненных арендаторами.

Управляющая компания не планирует создавать сеть клиентских офисов. Весь процесс работы с инвесторами организован в режиме онлайн на сайте pnkrental.ru. Минимальный размер инвестиций — 3 тысячи рублей. Максимальный размер не ограничен. Летом 2020 года паи фонда также станут доступны на Московской бирже.

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