Ученые создали лекарство от рака из яда скорпиона

Российским и бельгийским ученым удалось адаптировать молекулы яда пестрых скорпионов Mesobuthus eupeus для лечения аутоиммунных заболеваний, кроме того, они могут помочь при лечении некоторых видов онкологии. Об этом говорится в отчете исследователей, опубликованном в научном журнале Frontiers in Pharmacology.

Как следует из статьи, молекулы яда пестрого скорпиона способны блокировать калиевые каналы, выполняющие жизненно важные физиологические функции, в частности, они участвуют в делении клеток и ответе иммунитета. Работу этих каналов можно сделать менее активной благодаря блокирующим веществам из яда скорпионов. Речь идет о цепочке аминокислот, способных закупорить калиевые каналы.

Исследователям удалось искусственно изменить составляющую яда, чтобы она перекрыла каналы, отвечающие за развитие онкологических и ряда других заболеваний. Теперь перед учеными стоит задача «понять, как устроены участки взаимодействия подобных белков и калиевых каналов», что поможет найти ключ к разработке лекарств нового поколения.

Ранее ученые Кембриджского университета открыли механизм, позволяющий голым землекопам Heterocephalus glaber сопротивляться раку. Хотя у этих грызунов клетки могут превращаться в злокачественные теми же способами, что и у других млекопитающих, сложная система клеток, микросреды и иммунной системы предотвращает рост опухолей.

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