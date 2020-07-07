В Станице Луганская в Донбассе разрушили знак «Украина», сообщает УНИАН.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 6 июля. В полиции рассказали, что на место приехала следственно-оперативная группа. Они установили, что знак разрушил ранее судимый безработный 52-летний местный житель. Он объяснил свои действия опьянением. Его обвиняют в хулиганстве.

В начале мая в Харькове вандалы облили белой краской постамент в честь погибших участников Евромайдана, которых на Украине называют «Небесной сотней».

В апреле на киевском майдане Незалежности (площади Независимости) сдуло ветром историческую выставку «Век непокоренных», посвященную борьбе украинцев за свободу. При этом в Национальном музее Революции достоинства утверждали, что выставку повредили неизвестные, разбив несколько плакатов.

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