Названы два сценария для мира после пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерриш статье для Aftonbladet назвал два сценария для мира после пандемии коронавируса.

Он заявил, что пандемия усугубила неравноправие в отношениях как внутри стран, так и между государствами. В своем прогнозе Гутерриш изложил оптимистический и пессимистический сценарии.

Так, первый будет возможен, если страны смогут справиться с нынешней ситуацией, создать успешный план восстановление и оказать достаточную помощь развивающимся государствам.

По мнению генсека ООН, воплощение в жизнь такого сценария может быть возможным при появлении эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев.

При пессимистическом сценарии, считает Гутерриш, государства не станут объединяться перед лицом пандемии, начнут возникать новые вспышки вируса, затянется работа над вакциной, либо ее смогут получить только «богатые» страны. «Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия», — пишет генсек.

Результатом осуществления такого прогноза он видит наступление глобальной депрессии длиной в пять-семь лет.

Как считает Гутерриш, сейчас трудно понять, какую сторону движется мир, однако необходимо сделать все ради первого сценария, а также подготовиться ко второму.

Ранее американский футуролог Питер Шварц (Peter Schwartz) предупредил, что мир может погрузиться в новую Великую депрессию при наихудшем сценарии с коронавирусом. Специалист отметил, что важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в «пандемическом мире».

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