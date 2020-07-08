Названа польза шоколада

Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина рассказала о пользе шоколада в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, этот продукт — один из богатейших источников антиоксидантов. Эксперт отметила, что шоколад оказывает положительное влияние на иммунитет. «Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов», — пояснила Зародина.

При этом специалист отметила, что в шоколаде высокое содержание сахара, который часто затмевает полезный эффект продукта. Он рассказала, что в настоящее время идут разработки, позволяющие уменьшить потери флавоноидов.

Зародина порекомендовала употреблять горький шоколад, поскольку в нем наибольшее количество какао-бобов. При этом белый шоколад, по словам специалиста, лишен всех полезных свойств.

В апреле 2018 года американские ученые выяснили, что употребление небольших порций темного шоколада каждый день способно улучшить зрение. При этом главную роль играют флавонолы — органические соединения, содержащие несколько ароматических колец. Исследователи объяснили это тем, что флавонолы способствуют увеличению притока крови к сетчатке глаза или зрительной коре больших полушарий.

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