Кортеж российского губернатора заподозрили в проезде под «кирпичом»

В Саратове ГИБДД начала административное расследование после публикации в интернете видео, из-за которого кортеж губернатора Саратовской области Валерия Радаева заподозрили в проезде под запрещающий знак «кирпич». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Видеозапись с видеорегистратора одного из участников движения ранее опубликовало издание «Взгляд-инфо». На нем видно, как два черных автомобиля, предположительно, из кортежа губернатора, поворачивают с дороги и проезжают под знаком «Проезд запрещен». Машины свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта, утверждал автор ролика.

ГИБДД возбудила дело по части 1 статьи 12.16 КоАП («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части»), максимальное наказание по ней составляет штраф в 500 рублей, а также по части 1.1 статьи 12.17 КоАП («Движение по полосе для маршрутных транспортных средств»), с максимальным наказанием в 1,5 тысячи рублей.

Как пишет РИА Новости, в апреле 2012 года на своей первой пресс-конференции в качестве губернатора Радаев говорил, что его кортеж будет соблюдать правила дорожного движения и откажется от «мигалок», а также будут «встраиваться [в движение] как все наши водители».

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