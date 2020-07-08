Китай обвинили в ограблении США

Директор ФБР Кристофер Рэй винит Китай в ограблении США, пишет CNBC. Так он охарактеризовал кибератаки и шпионаж со стороны китайских властей и компаний, в которых Вашингтон обвиняет Пекин.

По словам Рэя, действия Китая приводят к «одной из крупнейших в истории человечества передаче благосостояния» [из США в Китай]. Ущерб, наносимый американским бизнесу и экономике, не поддается подсчету, отметил глава ФБР.

Китайские компании, по его словам, стремятся на равных соперничать с зарубежными конкурентами, в том числе с американскими, однако не способны делать это на общих основаниях. Чтобы нивелировать технологическое отставание, они прибегают к промышленному шпионажу и кибератакам, а затем отвоевывают часть рынка у тех же компаний, которые стали их жертвами. Такое положение дел Рэй назвал двойным обманом.

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При этом, добавил чиновник, претензии к Пекину не должны привести к отказу от сотрудничества с ним, приема китайских студентов и «сосуществования с Китаем на мировой сцене».

Обвинения в неправомерном получении доступа к американским технологиям стали одним из главных поводов для торговой войны между Вашингтоном и Пекином, начавшейся в 2018 году. Президент США Дональд Трамп апеллировал к китайскому закону, согласно которому иностранные компании могут заходить на местный рынок только через создание совместного предприятия с местными партнерами, которые получают доступ ко всем используемым в производстве технологиям.

Впоследствии власти США обвинили несколько китайских компаний, среди которых производители смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, в незаконном сборе персональных данных и их дальнейшей передаче спецслужбам Китая. Корпорации были включены в черный список, который предусматривает запрет для американских резидентов на сотрудничество с его фигурантами. Впоследствии ограничения смягчили.

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