В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли за последние сутки в Москве. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число скончавшихся с коронавирусом в столице составило 4087 человек.

За все время в Москве выявлено более 227 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 162 тысячи человек вылечились. Всего в России зафиксировано 707,3 тысяч случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что число умерших россиян с коронавирусом выросло до 10 843. За последние сутки было зафиксировано 176 летальных исходов по всей стране.

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