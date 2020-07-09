Число умерших россиян с коронавирусом превысило 10,8 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 10 843, за последние сутки зафиксировано 176 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 9 июля.

За последние сутки в России выявлено 6509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 707 301 жителя.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июля превысило 12 миллионов человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200 тысяч. За весь период пандемии скончались 548 914 инфицированных, более 6,5 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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