Европейские самолеты оказались никому не нужны

В июне европейская авиастроительная компания Airbus осталась без заказов на новые самолеты. Причиной того что лайнеры оказались никому не нужны, стала пандемия коронавируса, говорится на сайте Airbus.

В июне были поставлены 36 машин по старым контрактам. Всего с начала 2020 года Airbus принял 365 заказов на поставку коммерческих авиалайнеров, из которых 196 уже доставили заказчикам.

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В первом квартале текущего года Airbus понес убытки в размере 481 миллиона евро, в то время как в прошлом году компания за аналогичный период заработала порядка 40 миллионов евро.

В течение следующих двух лет Airbus планирует сократить объем поставок и продукции на 40 процентов. В частности, компания будет поставлять не более 40 самолетов A320 в месяц, хотя в конце 2019 года планировала увеличить число производимых лайнеров с 60 до 63 единиц в месяц. Помимо этого, руководство компании уволит до 15 тысяч сотрудников.

Ранее компания Boeing сообщила, что снимет с производства лайнер Boeing 747, который поставляла заказчикам в течение 50 лет. Самолет не был востребован среди авиаперевозчиков, поскольку в последние годы они отдавали предпочтения лайнерам с двумя двигателями. Из-за этого компания теряла порядка 40 миллионов долларов на производстве каждого Boeing 747, а в год поставлялось всего шесть лайнеров.

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