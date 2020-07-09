В администрации президента ответили на возможность присоединить Донбасс к России

Российские власти никогда не обсуждали возможность вхождения республик Донбасса в состав страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
«На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал он.
Козак уточнил, что заявления политических деятелей и общественных организаций на эту тему стоит расценивать как личное мнение этих людей.
Ранее в Кремле отметили, что не в курсе якобы скорого вхождения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в состав России. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что российская сторона считает ЛНР и ДНР украинскими территориями.
5 июля бывший председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что две республики Донбасса в ближайшем будущем де-юре станут частью России.