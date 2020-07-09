Северянам запретили ходить в лес из-за пожаров в Арктике

Жителям Ямала с 9 по 29 июля ограничили доступ в леса из-за повышенного уровня пожарной опасности, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мера введена в лесах Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств. «Это сделано для обеспечения безопасности ямальцев и населенных пунктов», — говорится в публикации.

За несоблюдение правил гражданам грозит штраф одной до двух тысяч рублей, чиновникам — от двух до пяти тысяч, организациям — от двадцати до ста тысяч.

По данным регионального МЧС, на 9 июля действующих природных пожаров в Ямало-Ненецком округе нет. С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 36 возгораний на площади более 1,5 тысячи гектаров.

Ранее на севере Якутии из-за аномальной жары начались лесные пожары, которые привели к выбросу рекордных 59 миллионов метрических тонн загрязняющих газов в атмосферу Арктики.

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