Подсчитано число российских богачей

Международная консалтинговая компания Capgemini в своем ежегодном докладе о мировом благосостоянии (есть в распоряжении «Ленты.ру») подсчитала число российских богачей.

По данным авторов исследования, в России на конец 2019 года проживали 215 тысяч «состоятельных людей» (high net worth individuals, HNWI). К ним традиционно относят тех, чье совокупное состояние составляет как минимум миллион долларов. При этом не учитываются основное жилье и потребительские товары повседневного пользования.

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По сравнению с 2018 годом, в России зафиксирован рост состоятельных жителей — на 7,5 процента, или на 15 тысяч человек. При этом авторы отмечают, что приведенные данные уже могли устареть, ведь из-за пандемии коронавируса активы из разных отраслей обесценились, а их владельцы по всему миру обеднели.

Страной с наибольшим числом состоятельных людей стали США — 5,9 миллиона человек, рост на 11 процентов за год. На втором месте — Япония (3,3 миллиона, рост на 8 процентов), на третьем — Германия (1,4 миллиона, рост на 9 процентов).

Вместе с Китаем, в котором в конце прошлого года проживали 1,3 миллиона человек с состоянием свыше миллиона долларов эти страны аккумулируют 62 процента мирового благосостояния, подсчитали авторы. Также на них приходится 67 процентов годового прироста благосостояния.

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