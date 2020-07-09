Инвестиции в российскую недвижимость обвалились

Объем инвестиций в недвижимость России по итогам второго квартала 2020 года составит порядка 47 миллиардов рублей — на 19 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (59 миллиардов рублей). Об этом говорится в материалах, предоставленных «Ленте.ру» консалтинговой компанией CBRE.
Обвал инвестиционной активности эксперты связывают с коронавирусом. «На второй квартал пришелся пик распространения COVID-19 в России, инвесторы были крайне ограничены в своей деятельности. Во втором полугодии мы ожидаем их активизации», — подчеркивают они.
По данным CBRE, в апреле-июне основными драйверами инвестиционного рынка стали сегменты жилой и офисной недвижимости — в них было проведено 52 и 43 процента от совокупного объема сделок соответственно.
«По результатам второго полугодия 2019 года в объекты недвижимости в России было направлено 153 миллиарда рублей, в аналогичном периоде этого года в текущих условиях мы ожидаем более низкого объема инвестиций. Снижение ключевой ставки ЦБ будет в перспективе способствовать компрессии ставок капитализации во всех сегментах», — заключают специалисты.
Ранее, в апреле, россиянам отсоветовали вкладываться в недвижимость. По мнению аналитиков, инвестировать в квадратные метры в России в настоящее время можно только для собственного спокойствия, финансовая целесообразность таких вложений под вопросом.