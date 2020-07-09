В Пермском крае высадили более четырех тысяч гектаров леса в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В текущем году высадили 16,8 миллиона сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тысячи гектаров. План по посадке леса выполнен на 98 процентов», — заявили власти края. В регионе также дополнили лесные культуры на площади 1,6 тысячи гектаров.

Отмечается, что оставшиеся работы — высадку леса на территории более 100 гектаров — будут проведены в осенний период. Всего в 2020 году в регионе запланированы лесовосстановительные работы на площади 46,6 тысячи гектаров.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

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