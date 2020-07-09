Власти Подмосковья раскрыли планы по дальнейшему снятию ограничений

Власти Подмосковья раскрыли график по дальнейшему снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева. Подписанное им постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Выявленные случаи коронавируса у нас уменьшаются. Койки в больницах освобождаются. Мы возвращаемся к нормальной жизни», — написал в своем Instagram-аккаунте глава региона.

Согласно планам чиновников, 15 июля откроются пляжи, аттракционы, летние кинотеатры в парках, школьные лагеря. Полностью вернутся к работе учреждения социального обслуживания, стационарные организации отдыха детей и их оздоровления. Культурные учреждения частично возобновят деятельность, для них сохранится запрет на проведение массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях.

Начиная с 25 июля в полном объеме заработают предприятия общественного питания, возобновится прием наличных в общественном транспорте. 1 августа разрешено открытие образовательных учреждений, гостиниц, санаторно-курортных организаций, станут доступны выставки и конгрессы.

6 июля в области полноценно заработали детские сады. 1 июля начали функционировать ЗАГСы и спортивные объекты. До этого были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, летние веранды кафе и ресторанов, парикмахерские, салоны красоты, бани, храмы и церкви, зоо- и этнопарки.

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