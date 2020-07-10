Патриотизм Порошенко сочли фейковым

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала публикацию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова приводит «Интерфакс-Украина».

По ее мнению, их обнародование может «шокировать лишь мелочами». Тимошенко сочла всю патриотическую риторику экс-президента фейковой. «Вся его политика — это сплошной фейк», — подчеркнула она.

«И хуже всего, когда эти размены, договорняки, обмены — все эти фривольные вещи происходят за счет предательства национальных интересов Украины», — считает политик. В то же время она уверена, что со сменой президента в стране не произошло реальной смены власти и Владимир Зеленский продолжает тот же курс.

Ранее 9 июля на Украине опубликовали аудиозапись разговора Путина и Порошенко, состоявшегося в апреле 2015 года. Стороны обсудили экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах. Также российский лидер поинтересовался у Порошенко, как обстоит ситуация внутри Украины. «Справляюсь. Чем дальше — тем легче», — отвечает бывший украинский президент и подчеркивает, что выстраивать «вертикаль» непросто.

Позже запись беседы прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает об этой публикации, подчеркнув, что разговоры между лидерами двух государств проходят в закрытом режиме. «Поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», — подчеркнул он.

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