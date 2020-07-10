Поставки по «Северному потоку» остановят

Газопровод «Северный поток» остановят с 14 июля на плановое ежегодное техобслуживание. Об этом говорится на сайте оператора проекта Nord Stream AG.

Поставки прекратятся на 12 дней, по 26 июля. Как отметили в пресс-службе, график работ согласован и скоординирован с партнерами по проекту. Техобслуживание является частью планово-предупредительных ремонтов.

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Ранее «Газпром» приостановил транзит газа в Германию через магистраль «Ямал — Европа», которая проходит через Польшу. Работы должны продлиться с 6 по 11 июля.

С 23 по 29 июня в таких же целях прекращались поставки газа через газопровод «Турецкий поток».

А в марте «Газпром» останавливал газопровод «Сила Сибири», по которому газ доставляется на Дальний Восток и в Китай. Несмотря на то что магистраль запустили в конце декабря, ремонт продлился две недели.

Остановки проводятся на фоне того, что в период с января по май поставки «Газпрома» за рубеж сократились на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая динамика наблюдается даже с учетом появления двух новых газопроводов — «Сила Сибири» и «Турецкий поток». В денежном выражении падение еще более значительно — на 51 процент.

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