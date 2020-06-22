«Турецкий поток» остановят

Газопровод «Турецкий поток» временно остановят для планового обслуживания. Все работы проведут с 23 по 29 июня. Об этом сообщается на сайте проекта.

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На профилактику временно остановят обе нитки «Турецкого потока». Плановые работы ожидаются на береговых объектах в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее и займут три и шесть дней соответственно. Планируется выполнить ежегодное техническое обслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков. Как пояснили в компании, приостановку «Турецкого потока» запланировали еще в ноябре 2019 года. Транспортировку газа возобновят сразу же после завершения работ.

«Турецкий поток» — российский газопровод в Турцию через Черное море. Проект запустили в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

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