Эксперт предсказал техническую революцию в России и мире после пандемии

Россию и мир после пандемии COVID-19 ждет техническое развитие, которое коснется в первую очередь медицины. Такое мнение высказал радиофизик, биофизик, кандидат технических наук, а ныне председатель совета директоров «Чебоксарского Электроаппаратного Завода» (АО «ЧЭАЗ») — флагманского электротехнического холдинга Михаил Шурдов.

«Парадигмы, заложенные в шестидесятых годах прошлого века, благодаря которым происходило активное развитие все эти годы, уже практически исчерпаны. Именно поэтому в ближайшие годы, если не месяцы, стоит ожидать новых прорывных открытий, и в первую очередь техническая революция коснется медицины», — рассказал он. Мир, по мнению Михаила Шурдова, столкнулся с непроработанным межгосударственным взаимодействием на примере пандемии, обозначилась проблема «выработки» столетнего ресурса исследований антибиотиков. Сотрудничество вынуждено будет укрепляться, и финансирование медицинских исследований уже носит гораздо более централизованный, упорядоченный характер.

«Пандемия показала, что человечеству требуется новый класс лекарств, его представители сейчас разрабатываются для лечения коронавируса. Данный класс лекарств позволит нам наконец-то победить онкологию, поскольку уже накоплено множество успешных научных работ, качественнее изучена химио- и радиотерапия, с позиции лучшего использования, более специфического, уменьшения доз и так далее, — уверен эксперт. — В комплексе с препаратами нового класса, которые предотвращают бактериальные и вирусные атаки, а равно могут воздействовать точечно на развитие определенных типов клеток, мы получим устойчивый комплекс лечения как онкологических заболеваний, так и препараты по продлению жизни и активного ее периода».

