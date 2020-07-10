Помпео раскритиковал признание ООН незаконным убийства генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал выводы спецдокладчика ООН по вопросам внесудебных казней Агьес Калламар о признании убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани незаконным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы отвергаем доклад и мнения. (...). Выводы госпожи Калламар являются ложными», — подчеркнул Помпео. По его мнению, удар был ответом Ирану на серию вооруженных нападений, которые были совершены в предыдущие месяцы. С точки зрения международного права, по мнению США, атака наносилась согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

7 июля сообщалось, что представитель ООН отметила, что Вашингтон не смог представить доказательства, оправдывающие удар по конвою, где находился генерал. Калламар отметила, что Сулеймани отвечал за стратегию Ирана и действия в Сирии и Ираке, при этом не представляя немедленной угрозы чьим-либо жизням. Спецдокладчик сделала вывод, что с учетом этих аргументов удар США был незаконным.

Ранее сообщалось, что судебные власти Исламской Республики обратились к международной организации с требованием внести в международный розыск президента США. Тегерану якобы удалось назвать 36 человек, участвовавших в подготовке убийства Касема Сулеймани. Интерпол отказал в удовлетворении иранских требований.

Генерал погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с Сулеймани были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru