Популярная российская блогерша разбилась в ДТП

Российская мотоблогерша Ксения Никитина разбилась в ДТП на трассе М-8 в Московской области. Об этом сообщили в группе «Мото Ярославль» во «ВКонтакте».

Известно, что женщина попала в аварию 11 июля около 11 утра на 87 километре трассы. Ее мотоцикл врезался в трактор, в результате Никитина скончалась на месте.

Друзья Ксении рассказали, что она ехала в Ярославль на встречу с другими байкерами.

Никитиной было 33 года, она вела мотоблог на YouTube-канале, на который подписаны 39 тысяч человек.

В июне стало известно о смерти 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель. Она насмерть разбилась на Бали во время езды на мотоцикле.

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