Мужчине сломали руку за невыплату штрафа в Москве

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Полицейские переломали мужчине руки за невыплату штрафа. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это произошло в декабре 2019-го. На опубликованном видео показано, как к жителю Пресненского района Игорю Сторчаку пришли полицейские. Baza отмечает, что у них не было документов. Представители правоохранительных органов заявили, что мужчина должен пройти с ними в отделение. Тот отказался и попросил полицейских уйти. Тогда они начали его скручивать: мужчине сломали руку в двух местах.

Сторчак рассказал, что даже не знал о причинах задержания, поскольку полицейские ничего не говорили, пока не скрутили его. Мужчина должен был заплатить штраф в размере 500 рублей за мелкое хулиганство.

Baza отмечает, что в начале июля на полицейских возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. В настоящее время они не задержаны.

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