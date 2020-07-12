Мужчине сломали руку за невыплату штрафа в Москве

Полицейские переломали мужчине руки за невыплату штрафа. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Отмечается, что это произошло в декабре 2019-го. На опубликованном видео показано, как к жителю Пресненского района Игорю Сторчаку пришли полицейские. Baza отмечает, что у них не было документов. Представители правоохранительных органов заявили, что мужчина должен пройти с ними в отделение. Тот отказался и попросил полицейских уйти. Тогда они начали его скручивать: мужчине сломали руку в двух местах.
Сторчак рассказал, что даже не знал о причинах задержания, поскольку полицейские ничего не говорили, пока не скрутили его. Мужчина должен был заплатить штраф в размере 500 рублей за мелкое хулиганство.
Baza отмечает, что в начале июля на полицейских возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. В настоящее время они не задержаны.