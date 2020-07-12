Новичок АПЛ победил в чемпионате впервые за полгода

«Астон Вилла» на своем поле победила «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на свой счет записал Махмуд Хассан.

Победа стала для новичка АПЛ Астон Виллы первой в чемпионате за полгода. Команда набрала 30 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» на 12 очков больше, команда занимает 14-ю позицию.

В следующем туре «Астон Вилла» 16 июля на выезде сыграет с «Эвертоном». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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