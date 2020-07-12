Абитуриентам из стран СНГ предложили разрешить въезд в Россию

В Государственной Думе предложили разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию для сдачи вступительных экзаменов в вузы несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Инициатива направлена в Министерство иностранных дел страны и Россотрудничество, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Думе.

Сообщается также о предложении позволить выпускникам сдачу экзаменов в очной форме в любой российский вуз на базе филиалов МГУ за рубежом.

Издание пишет, что в комитете по образованию и науке инициативу уже поддержали, отметив минимальный риск для системы здравоохранения от молодых поступающих.

Ранее в июне Минобрнауки России запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Сообщалось, что российские абитуриенты смогут использовать сервис для подачи документов в 54 российских университета через портал госуслуг.

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