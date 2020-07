Эксперт оценила записи из дневника Майкла Джексона о его страхе быть убитым

Эксперт по почерковедению, графолог Трейси Трусселл проанализировала записи из личного дневника американского певца Майкла Джексона, сделанные им незадолго до смерти. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает The Mirror.

Издание отмечает, что на прошлой неделе в США была опубликована книга писателя Дилана Ховарда «Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-up» («Плохой: беспрецедентное расследование тайны Майкла Джексона»), в которую вошли личные записи артиста. Трусселл заявила, что музыкант мечтал оставить свое имя в истории, хотел зарабатывать 20 миллионов долларов в неделю, а также боялся быть убитым.

«Настоящая ценность этих заметок заключается в том, что они никогда не предназначались для чьих-либо глаз — это означает, что они были написаны бессознательно», — заявила Труссел. Она также пояснила, что Джексон верил в свое всемогущество и всесильность.

По словам специалиста, музыкант не писал свои мысли ровно по строчкам, также его почерк сильно менялся в зависимости от настроения. В частности, жирные буквы означают уверенность, а мелкие — внимательность и фокус к нюансам в планировании будущего. «Он был новаторским и независимым и создавал свои собственные правила», — рассказала графолог.

Широкие размашистые линии в тексте показывают, что Джексон в тот момент был мотивирован на высокие достижения и успех. Трусселл также объяснила эти штрихи манией величия музыканта. При этом заостренные окончания линий означают неудовлетворенность. По мнению эксперта, он постоянно хотел большего.

В личном дневнике артиста также есть комбинации «tH», которые показывают, что музыканту нравилось рисковать. Кроме того, «E», написанная в греческом стиле, означает, что певец стремился к оригинальности, неповторимому самовыражению, неровная буква «М» — высокомерие и настойчивость.

Трусселл рассказала, что Джексон боялся быть высмеянным. За всей его эпатажностью скрывался застенчивый и неловкий человек, заметила графолог. Утверждается, что артист старался избегать людей. «Боюсь, что кто-то пытается меня убить», — написал Джексон в своем дневнике.

Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул «короля поп-музыки». Количество проданных в мире записей артиста составляет миллиард копий. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!