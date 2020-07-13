Золотые паспорта в мире рухнули в цене

Кризис в туристической отрасли, вызванный пандемией коронавируса, привел к обрушению цен на золотые паспорта в странах Карибского бассейна. До конца года государства региона ввели беспрецедентные скидки на гражданство, сообщает Bloomberg со ссылкой на Леса Хана, главу инвестиционного отдела государства Сент-Китс и Невис.

Его страна готова предоставить гражданство для семьи из четырех человек за 150 тысяч долларов, вложенных в фонд устойчивого развития. До кризиса надо было потратить 195 тысяч, а основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в 2013 году купил паспорт этого островного государства за 250 тысяч долларов.

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По словам Хана, в соседних Доминикане, Гренаде, на островах Антигуа и Барбуда паспорт можно купить еще дешевле — за инвестиции в размере от 100 тысяч долларов.

Золотым паспорт Сент-Китс и Невис называют из-за возможности безвизового въезда в более чем 100 стран по всему миру. Государство стало одним из первых, кто в 1980-х годах начал давать гражданство в обмен на крупные инвестиции. В настоящее время большой интерес к покупке паспортов, указал Хан, проявляют богатые люди из Китая и с Ближнего Востока.

Нынешняя программа запущена в 2015 году. В ее рамках паспорта получили порядка 700 человек. При этом процесс привлек внимание властей США, которые высказали недовольство сотрудничеством с гражданами Ирана. С того момента островное государство начало отказывать в заявках иранцам и жителям Афганистана.

В начале июля стало известно, что власти Кипра хотят лишить основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых золотых паспортов. Окончательное решение пока не принято, но проверка выяснила, что они предоставили недостоверные сведения при подаче заявки.

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