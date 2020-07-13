Rambler Group совместно с «Лигой Героев» открыла корпоративный спортзал

«Лига Героев», организатор забегов с препятствиями «Гонка Героев» и «Арена Героев» и полумарафона «ЗаБег», разработала и реализовала эксклюзивный проект спортивного зала для сотрудников Rambler Group. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы. После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, команда Rambler Group и спортивный блогер Алексей Столяров смогли протестировать новое пространство.

В новом спортивном зале Rambler Group, отмечают организаторы, уникально все: от визуальной концепции, вдохновленной «полигоном» (базовым элементом трехмерной графики), до зоны кроссфита, разработанной специально с учетом потребностей сотрудников.

Спортзал занимает площадь в 160 квадратных метров на первом этаже офиса Rambler Group в деловом центре «Даниловская мануфактура» и оснащен уникальным оборудованием для функциональных тренировок: кардиозоной, тренажерами на все группы мышц, а также пространством для групповых занятий. «Лига Героев» разработала для Rambler Group специальную раму для кроссфита, а также многие другие элементы для работы с собственным весом.

В зале отсутствуют тренажеры, работающие от электричества: беговые дорожки и велотренажеры приводятся в движение собственными усилиями человека и не расходуют электроэнергию. При этом беговая дорожка, установленная в новом зале, например, сжигает на 30 процентов больше калорий, чем обычная. Велотренажер может быть использован для высокоинтенсивных упражнений, однако при этом обеспечивает минимальную нагрузку на суставы и связки. В зале постоянно находится тренер, который следит за безопасностью, а также дает персональные рекомендации сотрудникам группы компаний.

Посещение зала на текущий момент осуществляется в соответствии со всеми требованиями безопасности: одновременно в зале могут находится не более десяти человек. Кроме того, в группе компаний регулярно проходит тестирование на COVID-19, а сотрудники, находящиеся в офисе, регулярно передают показания температуры тела. Заниматься спортом в новом зале можно без ограничений: до работы или после, во время обеденного перерыва.

Тренировку спортивного блогера Алексея Столярова в спортзале Rambler Group можно посмотреть в его Instagram.

«Я безумно рад, что "Лига Героев" сделала такой уникальный зал, потому что такого аналога нет не то, что в Москве — во всей России, и это классно. Все нестандартно, все хочется потрогать, все хочется потормошить, хочется тут снимать, тренироваться. Подобные залы необходимы в крупных компаниях, при этом я не хочу сейчас опираться на Запад и говорить: вон тааам, но в огромных компаниях, таких, как Google и Facebook, разумеется, есть возможность заниматься спортом, но там все гораздо проще. Наша российская альтернатива — это Rambler Group. Я в таком зале, наверное, первый раз, и это не лесть, не попытаться понравиться — это просто круто. В совокупности тут соединено все. Сотрудникам Rambler Group безумно повезло, потому что площадка реально уникальная», — отметил в интервью входящему в Rambler Group Championat.com Алексей Столяров.