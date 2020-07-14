Девушка поела в ресторане и завела во рту огромного червя

Жительница японского города Токио завела в ротовой полости огромного червя после того, как съела в ресторане сашими. Редкий медицинский случай описан на сайте American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

25-летняя девушка, чье имя не раскрывается, пять дней страдала от болей и раздражения в горле. 8 июля она обратилась в больницу. В ходе медицинского осмотра врачи обнаружили в области ее левой миндалины живого червя. Длина паразита составляла 3,8 сантиметра. Анализ крови пациентки оказался в норме.

Червя извлекли из ротовой полости девушки с помощью пинцета. После этого состояние ее здоровья заметно улучшилось.

Ранее сообщалось, что в Китае из мозга пациента извлекли живого червя, относящегося к виду Spirometra mansoni. Врачи считают, что мужчина заразился яйцами паразита, когда ел одно из своих любимых блюд — непрожаренное мясо на гриле.

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