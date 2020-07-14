Названы лучшие творческие коллективы по версии конкурса нацпроекта «Культура»

В России завершился конкурс любительских творческих коллективов, по его итогам были определены 20 лауреатов, которые получат гранты национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

В список лауреатов вошли четыре хореографических коллектива, три цирковых коллектива, семь театральных объединений, два хора и четыре духовых оркестра из разных регионов России. Победителей выбрали из 60 финалистов, они получат гранты в размере двух миллионов рублей. Деньги лауреаты смогут потратить на материально-техническое обеспечение — костюмы, инструменты, организацию гастролей.

При этом оставшиеся финалисты получат дипломы I степени и вместе с победителями будут приглашены на торжественные заключительные мероприятия в Москве. Отмечается, что они состоятся осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация. Видеоматериалы всех участников доступны на YouTube-канале конкурса.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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