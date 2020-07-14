В Чечне запретили въезд туристам

В Чечне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о временном запрете на въезд туристов в республику. Об этом сообщил начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов в своем Instagram-аккаунте.

«Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — написал Черхигов.

Как долго будет действовать запрет, чиновник не уточнил.

По последним данным, всего в Чечне выявлено 1851 случаев коронавируса с начала эпидемии. 1271 человек выздоровел, еще 28 умерли. В общей сложности в России коронавирус диагностировали у 739 947 человек.

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