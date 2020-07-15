Американские банки испугались должников и начали копить

Крупнейшие банки США приготовились к худшему периоду кризиса, спровоцированного падением цен на нефть и пандемией коронавируса. Три из шести крупнейших кредитных организаций — JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — направили на резервы свыше 28 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные об отчетности, сообщает The New York Times.
Банки начали накапливать средства на покрытие возможных потерь по кредитам: кредитные организации испугались, что из-за COVID-19 клиенты окажутся не способны вернуть долги. Например в JPMorgan есть дополнительный резерв на случай, если безработица в стране будет сохраняться на высоком уровне, а экономика будет расти медленно. «Пандемия держит экономику в тисках, и ее влияние вряд ли ослабнет, пока не будет широкого доступа к вакцинам», — поддерживает глава Citigroup Майкл Корбат.
В целом американские власти уже потеряли надежду на быстрый выход из кризиса. Эксперты отмечают, что с момента начала кризиса, вызванного эпидемией, работу потеряли 22 миллиона американцев. Из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в некоторых штатах пришлось снова вводить отмененные ранее ограничения. Это отрицательно сказалось на экономической активности.