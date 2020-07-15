Американские банки испугались должников и начали копить

Крупнейшие банки США приготовились к худшему периоду кризиса, спровоцированного падением цен на нефть и пандемией коронавируса. Три из шести крупнейших кредитных организаций — JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — направили на резервы свыше 28 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные об отчетности, сообщает The New York Times.

Материалы по теме Коронный номер Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка

Банки начали накапливать средства на покрытие возможных потерь по кредитам: кредитные организации испугались, что из-за COVID-19 клиенты окажутся не способны вернуть долги. Например в JPMorgan есть дополнительный резерв на случай, если безработица в стране будет сохраняться на высоком уровне, а экономика будет расти медленно. «Пандемия держит экономику в тисках, и ее влияние вряд ли ослабнет, пока не будет широкого доступа к вакцинам», — поддерживает глава Citigroup Майкл Корбат.

В целом американские власти уже потеряли надежду на быстрый выход из кризиса. Эксперты отмечают, что с момента начала кризиса, вызванного эпидемией, работу потеряли 22 миллиона американцев. Из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в некоторых штатах пришлось снова вводить отмененные ранее ограничения. Это отрицательно сказалось на экономической активности.