Apple выиграла дело о гигантском штрафе у Евросоюза

Корпорация Apple выиграла в Европейском суде дело против Евросоюза, добившись отмены гигантского штрафа в размере 13 миллиардов евро, выписанного еще в 2016 году. Об этом говорится в Twitter-аккаунте инстанции со ссылкой на вердикт.

Дело касается налоговых льгот, которые американская компания получала из-за регистрации в Ирландии с 2003 по 2014 годы. Ранее Еврокомиссия добилась признания того, что преференции были предоставлены незаконно, но Европейский суд не нашел доказательств наличия «экономической выгоды» и нарушения каких-либо правил ЕС.

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Как отмечает «Би-би-си», скорее всего, Еврокомиссия обжалует решение, для этого у нее есть две недели. Вице-председатель ЕК по вопросами цифровых технологий и конкуренции Маргрете Вестагер пообещала изучить вердикт и предпринять дальнейшие шаги.

В свою очередь в Apple подчеркнули, что дело касалось не того, сколько налогов они заплатили, а где компания должна была их платить. Ирландские власти, также выступавшие против решения от 2016 года, одобрили его отмену, подчеркнув, что «всегда было ясно», что американская корпорация не получила каких-то специальных, противоречащих общим правилам льгот.

Евросоюз в последние годы борется против американских технологических гигантов, таких как Google, Facebook, Amazon, Microsoft и Apple. По оценкам Брюсселя, из-за различных схем те недоплачивают порядка 250 миллиардов налогов, что существенно снижает бюджет объединения, важность которого в условиях экономического кризиса возросла.

Нынешнее дело — не единственное, которое касается работы Apple в Европе. C середины июня ЕК ведет расследование по поводу интеграции платежной системы Apple Pay в связи с возможным нарушением антимонопольного законодательства.

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