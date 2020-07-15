«Убийцу» российских «Панцирей» назвали причиной изменения баланса сил в Ливии

Эффективное применение Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar ТВ2, которые называют «убийцей» зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» российского производства, изменило баланс сил в Ливии и Сирии. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает агентство «Анадолу».

По словам министра, Великобритании следует брать пример с других стран в вопросах обороны. В частности, Лондон должен обратить внимание на успешный опыт Турции.

«Обратите внимание, как Турция с середины 2019 года используется в Ливии ударные БПЛА Bayraktar TB2. Эти беспилотники эффективно использовались для сбора информации, наблюдения, ударов по военным объектам, путям снабжения и логистическим базам», — сказал он.

Также Уоллес напомнил, что в июле прошлого года турецкие войска при помощи беспилотников уничтожили командные пункты и два транспортных самолета в подконтрольном Ливийской национальной армии аэропорту Джуфра.

«Вспомните о действиях Турции в Сирии, эффективном использовании "умных" боеприпасов, танков, бронетехники и зенитно-ракетных установок противника. Все это привело к тяжелым потерям в рядах армии [президента Сирии] Башара Асада. Были уничтожены три тысячи боевиков, 151 танк, восемь вертолетов, три БПЛА, три истребителя, грузовики, восемь систем ПВО, иная военная техника и командные штабы», — добавил министр.

Ранее 15 июля сообщалось, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара ожидает в ближайшее время большой битвы с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за ключевой город Сирт. Представители сил Хафтара отмечают, что наблюдают крупные перемещения военных ПНС и Турции.

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