Обнаружен аномальный звездный объект

Астрономы обнаружили аномальный белый карлик, который пережил взрыв сверхновой и мчится по Млечному Пути. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Найденная звезда SDSS J1240+6710 характеризуется необычным составом атмосферы, который указывает на то, что небесное тело находилось в составе двойной системы. Объект не содержит ни водорода, ни гелия и состоит из кислорода, неона, магния и кремния. Ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий, образующиеся в ходе первых термоядерных реакций сверхновой. Однако отсутствие железа позволило ученым предположить, что SDSS J1240+6710 лишь частично прошла этап сверхновой типа Ia.

Белый карлик перемещается со скоростью 900 тысяч километров в час, а также обладает достаточно небольшой массой для объектов своего класса — всего 40 процентами массы Солнца. Звезда должна была резко сбросить значительную часть своего вещества, при этом ее компаньон умчался в противоположном направлении.

Сверхновые типа Ia представляют собой термоядерный взрыв белого карлика. В двойных системах белые карлики способны перетягивать на себя вещество от звезды-компаньона, однако при достижении определенной массы они начинают коллапсировать в нейтронную звезду, что приводит к взрыву.

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