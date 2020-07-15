Трамп назвал причину создания Евросоюза

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме назвал причину создания Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна находится в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе речь идет о Европе, которая «никогда не относилась к США хорошо». По его словам, Евросоюз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах. «Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», — заявил Трамп.

При этом каких-то конкретных примеров действий со стороны ЕС глава государства не привел, однако позднее добавил, что у США «прекрасные отношения» с европейскими странами. «Они просто не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли», — пояснил Трамп.

При Трампе США вступили в торговую войну не только с Китаем, но и странами Евросоюза. Так, на прошлой неделе США объявили о введении с 6 января 2021 года процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 миллиарда долларов. Вашингтон решил ввести такой налог в ответ на так называемый цифровой налог — французский закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний.

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