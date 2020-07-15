Премьер-министр Туниса подал в отставку

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах объявил о своей отставке президенту Каису Саиду. Об этом со ссылкой на политические источники сообщает Reuters.

Теперь президенту предстоит в течение недели выбрать нового премьера, а тому, по законам страны, предоставлено два месяца на формирование нового правительства и согласование его с парламентом.

Сообщается, что на решение об отставке Фахфаха толкнул надвигающийся политический кризис: крупнейшая партия в правящей коалиции, умеренно-исламистская Партия возрождения, стала собирать голоса законодателей для вынесения вотума недоверия правительству. Исламистам, объединившимся с оппозиционными политическими движениями, не хватало всего четырех голосов для достижения цели.

Этому предшествовали планы премьера сместить с должности шестерых министров, принадлежащих к исламистской партии. Месяцем ранее скандал спровоцировала публикация документов о собственности Фахфаха: оказалось, что он владеет долями в нескольких фирмах, выигрывавших государственные тендеры общим объемом в 44 миллиона динаров (15 миллионов долларов). Политик заявил, что он не сделал ничего противозаконного.

Фахфах занимал пост премьер-министра с февраля 2020 года. Он пришел на эту должность после того, как «Партия возрождения» не смогла создать правящую коалицию в парламенте и сформировать правительство. Агенство отмечает, что ключевой проблемой для властей страны остается экономический кризис, вызванный «Арабской весной» в 2011 году.