ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

С 15 июля 2020 года организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя (ИП). Электронную форму можно представить по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а на бумаге — по почте.

Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ее размер составляет 15 тысяч руб., а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тысячам руб.

Основные условия получения субсидии заключаются в том, что заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года. Кроме того, заявитель — обязан быть субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП) и работать в отрасли, которая требует поддержки для проведения мероприятий по профилактике COVID-19. Перечень отраслей утвержден постановлением № 976 правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 года.

На субсидию также могут рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года должны быть включены в соответствующий федеральный перечень.

В этом случае заявитель должен соответствовать следующим требованиям: он — социально ориентированная НКО по состоянию на 1 июля 2020 года и включен в реестр пострадавших НКО в соответствии с постановлением № 847 правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года или должен находиться в реестре социально ориентированных НКО, в соответствии с постановлением № 906 правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года.

Следует учесть, что заявитель-организация не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Также заявитель-ИП на дату получения субсидии не должен прекратить деятельность в качестве ИП и не снят с учета в налоговых органах. Кроме того, заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не должен иметь задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей и вовремя предоставить отчетность СЗВ-М за май 2020 года.

На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.

Кроме того, с помощью специального сервиса заявитель может самостоятельно проверить свое соответствие критериям получения субсидии, а также отслеживать ход рассмотрения уже поданного заявления. Сделать это также можно через личный кабинет налогоплательщика — юрлица или ИП. Дополнительно информацию можно уточнить по единому номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.