В выступлении Меган Маркл разглядели критику королевы

Жена принца Гарри Меган Маркл выступила на онлайн-саммите Girl Up, посвященном борьбе с неравенством. Речь герцогини Сассекской на мероприятии под эгидой ООН стала одним из самых важных ее появлений после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает The Sun.

В ходе 10-минутного видеообращения Маркл призвала оказывать давление на тех, кто обладает влиянием и силой в обществе. По ее мнению, могущественные люди не будут слушать до тех пор, пока не поймут, что у них нет другого выхода. «Продолжайте бросать вызов, продолжайте настаивать, заставляйте их чувствовать себя немного неловко. Не бойтесь делать то, что правильно, даже если это непопулярно», — приводит ее слова издание.

Герцогиня Сассекская добавила, что правильность и справедливость поступков показывает интуиция. «Самая трудная часть, в том числе и для меня, — это следовать своим убеждениям с помощью действий», — заключила она.

Ее выступление было воспринято как завуалированный удар по королеве Великобритании Елизавете II. Кроме того, некоторые высказывания жены принца Гарри сочли оправданием решения отказаться от королевских привилегий. По данным источников во дворце, королевская семья не была осведомлена о выступлении Маркл.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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