Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах

Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, с проблемой переплаты столкнулись 48,51 процента путешественников, 21,6 процента пожаловались на низкий уровень сервиса и остались недовольны тем, как их обслуживали в отелях.

Кроме того, 8,2 процента туристов были возмущены нахальным поведением местных владельцев жилья, а 6,7 процента респондентов пожелали, чтобы все соблюдали социальную дистанцию.

Меньше всего отдыхающих на российских курортах респондентов разочаровали пляжи и общепит (по 2,2 процента голосов) и некачественная уборка номеров (1,5 процента).

Ранее в июле отдыхающие в Сочи сняли на видео огромные очереди на подъемник в горах. На кадрах видно столпотворение людей возле подъемника. Автор, снимая происходящее на камеру смартфона, называет толпы туристов одним из главных недостатков отдыха.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!